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03:58, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter

WSJ: топ-менеджер NBCUniversal Яккарино займет пост гендиректора Twitter вместо Маска

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино займет пост генерального директора Twitter. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в NBCUniversal Яккарино курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы, а также отвечает за партнерства, маркетинг, рекламные технологии, стратегические инициативы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Он сообщил, что нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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Марина Совина
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