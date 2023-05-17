Илон Маск предсказал сложный год для мировой экономики и банкротство многих компаний

Генеральный директор Tesla Илон Маск предсказал сложный год для своей компании и мировой экономики в целом, пишет Forbes со ссылкой на выступление бизнесмена на собрании акционеров.

Рост процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС, аналог ЦБ в США) может привести к банкротству многих компаний по всему миру, отметил Маск. В мае служба повысила диапазон базовой ставки до 5-5,25 процента — рекордного уровня более чем за 10 лет, и аналитики считают, что эти действия приведут к замедлению экономики, отмечает издание.

Tesla не застрахована от влияния глобальных экономических проблем, сказал бизнесмен. Он объявил, что компания Tesla впервые в своей истории займется рекламой своих электромобилей. Ранее Маск был известен своим негативным отношением к традиционной рекламе — в 2019 году он писал в Twitter, что ненавидит рекламу и лучше использует деньги, «чтобы сделать продукт отличным».

В апреле Tesla отчиталась о прибыли за первый квартал в размере 2,51 миллиарда долларов и выручке в 22,33 миллиарда, писал «Интерфакс». По отношению к первому кварталу 2022 года прибыль упала на 24,2 процента, а выручка выросла на аналогичную величину, однако все же не оправдала прогноза рынка. В прошлом месяце компания также снизила цены на некоторые модели в США в шестой раз в этом году, что вызвало опасения инвесторов по поводу рентабельности продаж.

Ранее миллиардер ответил на заявление ФРС о надежности банковской отрасли США, оценив состояние этой системы словами «хуже быть не может».