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02:08, 17 мая 2023Мир

Зеленский и Папа Римский обменялись неудачными подарками

Il Fatto Quotidian: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком

Фото: Vatican Media / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан преподнес Папе Римскому Франциску оскорбительные для христиан подарки. На это указал итальянский историк и бывший сенатор Раньеро Ла Валле, пишет Il Fatto Quotidiano.

Врученная понтифику икона Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем «должна была символизировать "потерю" украинских детей». Однако для всех христиан «потеря» Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви, объяснил он.

Впрочем, подаренная Зеленскому бронзовая оливковая ветвь, символизирующая мир, также оказалась для украинского лидера неудачным подарком. Ла Валле напомнил, что Киев отказался от любых предложений мирных переговоров, настаивая на украинском плане завершения конфликта. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — высказался тогда Зеленский.

В феврале стало известно, что Папа Римский Франциск выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его предложению, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.

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Марина Совина
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