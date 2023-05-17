Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 17 мая 2023Россия

Стали известны подробности об увольнении главы научного центра «Вектор»

Источник «Ленты.ру»: главу центра «Вектор» Максютова уволили из-за отношений с подчиненной

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за отношений с подчиненной. Такие подробности «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным Telegram-канала Baza, эта девушка также работает в «Векторе» и занимает высокую должность. Сотрудники центра утверждают, что у нее свободный график: приходит, когда считает нужным.

Они жаловались на Максютова руководству Роспотребнадзора, после чего с главой центра проводили беседу. Но после разговора ситуация никак не изменилась, уточняет Baza.

Об увольнении главы центра, где разработали вакцину «ЭпиВакКорона», стало известно 17 мая. В Роспотребнадзоре пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности об увольнении главы научного центра «Вектор»
В ЕС оценили вероятность блокировки развития Индии и Китая
В Латвии мужчину осудили за ненависть к русскому языку
Раскрыто истинное отношение египтян к российским туристам в Хургаде
Двухлетняя россиянка отравилась найденным дома ядом
42-летняя россиянка сбежала из психоневрологического интерната
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве
Рисовавший кресты на улицах Москвы мужчина стал фигурантом уголовного дела
В США предложили поднять орбиту телескопа Hubble
Сына премьера Армении похитили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.