Стали известны подробности об увольнении главы научного центра «Вектор»

Источник «Ленты.ру»: главу центра «Вектор» Максютова уволили из-за отношений с подчиненной

Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за отношений с подчиненной. Такие подробности «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным Telegram-канала Baza, эта девушка также работает в «Векторе» и занимает высокую должность. Сотрудники центра утверждают, что у нее свободный график: приходит, когда считает нужным.

Они жаловались на Максютова руководству Роспотребнадзора, после чего с главой центра проводили беседу. Но после разговора ситуация никак не изменилась, уточняет Baza.

Об увольнении главы центра, где разработали вакцину «ЭпиВакКорона», стало известно 17 мая. В Роспотребнадзоре пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.