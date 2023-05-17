Роспотребнадзор подтвердил увольнение главы центра «Вектор» Максютова

Роспотребнадзор официально подтвердил увольнение главы центра «Вектор» Рината Максютова. Соответствующее сообщение «Ленте.ру» предоставила пресс-служба надзорного ведомства.

Там пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений с директором Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии стало нарушение закона «О противодействию коррупции» и выявленный конфликт интересов.

«Центр "Вектор" продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее 17 мая о том, что главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили из-за утраты доверия со ссылкой на собственный источник писал «Интерфакс». Уточнялось, что приказ об увольнении главный санитарный врач России Анна Попова подписала 16 мая, трудовой договор с Максютовым должны расторгнуть в четверг, 18 мая.