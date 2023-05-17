Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 17 мая 2023Россия

Избитая матерью и бабушкой в Ингушетии четырехлетняя девочка скончалась

Глава Ингушетии Калиматов заявил о гибели избитой матерью и бабушкой четырехлетней девочки

Кадр: Telegram-канал Махмуда-Али Калиматова

В Ингушетии скончалась четырехлетняя девочка из города Малгобек, которую избили мать и бабушка. Об этом сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

По его словам, неделю назад была надежда на спасение ребенка, когда тот пришел в сознание после избиения матерью и бабушкой. «К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», — написал глава республики.

Четырехлетняя россиянка со следами побоев оказалась в больнице Малгобека 30 апреля. Следователи установили, что ребенка избили мать и бабушка. Одновременно с девочкой в больнице оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра, у которых не нашли следы побоев. Мать детей задержали.

10 мая глава Ингушетии сообщил, что пострадавшая четырехлетняя девочка пришла в сознание и может дышать сама без помощи аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Калиматов назвал ее состояние тяжелым, несмотря на положительную динамику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады
Маск заявил о желании видеть на посту президента США «нормального человека»
США обеспокоились укреплением связей своего союзника с Россией и Китаем
Крупный европейский аэропорт закрылся из-за потерянного ребенком дрона
Избитая матерью и бабушкой в Ингушетии четырехлетняя девочка скончалась
ПАСЕ предупредила Британию о судьбе России из-за игнорирования решений ЕСПЧ
Российского депутата арестовали по делу о взятке
Знаменитый архитектор объяснил рост количества высоток в Москве
Российскому подростку сломали челюсть во время пары в колледже
В Евросоюзе рассказали о выборе между Украиной и Турцией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.