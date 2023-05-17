Избитая матерью и бабушкой в Ингушетии четырехлетняя девочка скончалась

Глава Ингушетии Калиматов заявил о гибели избитой матерью и бабушкой четырехлетней девочки

В Ингушетии скончалась четырехлетняя девочка из города Малгобек, которую избили мать и бабушка. Об этом сообщил глава российского региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

По его словам, неделю назад была надежда на спасение ребенка, когда тот пришел в сознание после избиения матерью и бабушкой. «К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», — написал глава республики.

Четырехлетняя россиянка со следами побоев оказалась в больнице Малгобека 30 апреля. Следователи установили, что ребенка избили мать и бабушка. Одновременно с девочкой в больнице оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра, у которых не нашли следы побоев. Мать детей задержали.

10 мая глава Ингушетии сообщил, что пострадавшая четырехлетняя девочка пришла в сознание и может дышать сама без помощи аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Калиматов назвал ее состояние тяжелым, несмотря на положительную динамику.