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15:30, 17 мая 2023Моя страна

Дагестан начал готовиться к 200-летию со дня рождения Льва Толстого

В Дагестане начали готовить мероприятия к 200-летию со дня рождения Льва Толстого

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Дагестане пройдут масштабные мероприятия к 200-летию писателя Льва Толстого. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.

По словам руководителя региона Сергея Меликова, власти Дагестана стараются сформировать республиканский план с таким расчетом, чтобы привлечь к участию в мероприятиях как можно большее количество жителей разного возраста, разных социальных групп, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

В республике планируют провести театральные постановки по произведениям писателя, музейные и библиотечные выставки, научно-практические конференции, молодежные флешмобы, разноформатные мероприятия в образовательных учреждениях республики, издательские проекты.

В начале апреля сообщалось, что в исторических парках «‎Россия — моя история» в этом году откроется мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности», посвященная 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова.

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Варвара Кошечкина
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