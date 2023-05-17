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19:57, 17 мая 2023Спорт

Третий лучший бомбардир сезона в АПЛ отстранен от футбола за ставки

Форвард «Брентфорда» Айван Тоуни отстранен от футбола на восемь месяцев за ставки

Фото: Phil Bryan / IMAGO / News Images / Globallookpress.com

Нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни отстранен от футбольной деятельности за игру на ставках. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Тоуни признал 232 случая нарушения правил FA относительно ставок. Дисквалификация футболиста продлится восемь месяцев и завершится 16 января 2024 года. С 17 сентября 2023 года он сможет приступить к тренировкам с командой. Форвард также заплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (62,5 тысячи долларов).

27-летний Тоуни входит в число трех лучших бомбардиров сезона-2022/2023 в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он провел 33 матча, забив 20 мячей и отдав 4 результативные передачи. На втором месте расположился форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн (27 голов, 5 передач). Лидер сезона — нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (36 голов, 7 передач).

Тоуни играет за «Брентфорд» с 2020 года. Он также известен по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед» и сборную Англии.

Андрей Стрельцов
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