Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 17 мая 2023Бывший СССР

Украину заподозрили в желании бесплатно получить от Запада нефть

Аналитик Юшков заявил, что Украина ждет от Запада бесплатной поставки нефти
СюжетРоссийские войска

Фото: Maximov Denis / Shutterstock / Fotodom

Говоря о малом запасе топлива, Украина намекает Западу на то, что нефтепродукты должны быть включены в гуманитарную или военную помощь и передаваться стране бесплатно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива. Об этом заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник. По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефти лишь в течение 10-30 дней.

Я думаю, что здесь смысл не в том, что топливо будет заканчиваться, а в том, чтобы акцентировать на этом внимание. Чтобы топливо поступало, в том числе в рамках гуманитарных поставок или военной помощи безвозмездно

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Возможно, они стараются акцентировать на этом внимание. Весь Запад делает ставку на украинское контрнаступление, но оно невозможно без топлива. А Киев говорит, что топлива мало, намекая на то, что и его тоже необходимо считать помощью в контрнаступлении и отдавать бесплатно», — объяснил Юшков.

Логика у подобных заявлений в том, чтобы западные союзники Украины не забывали о том, что страна нуждается в топливе, и относились к этому не как к товару, а как к некой помощи, за которую Киев не должен платить, заключил аналитик.

14 мая российские войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Предположительно, целями ударов оказались склады с боеприпасами и топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка
Кремль переадресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам идеи
Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене
Рэпер Гуф снял фасад кинотеатра для извинений жене
81-летняя Марта Стюарт раскрыла правду о своих пластических операциях
Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024
В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу
Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском
Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.