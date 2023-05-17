Украину заподозрили в желании бесплатно получить от Запада нефть
Говоря о малом запасе топлива, Украина намекает Западу на то, что нефтепродукты должны быть включены в гуманитарную или военную помощь и передаваться стране бесплатно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Ранее в Минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива. Об этом заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник. По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефти лишь в течение 10-30 дней.
Я думаю, что здесь смысл не в том, что топливо будет заканчиваться, а в том, чтобы акцентировать на этом внимание. Чтобы топливо поступало, в том числе в рамках гуманитарных поставок или военной помощи безвозмездно
«Возможно, они стараются акцентировать на этом внимание. Весь Запад делает ставку на украинское контрнаступление, но оно невозможно без топлива. А Киев говорит, что топлива мало, намекая на то, что и его тоже необходимо считать помощью в контрнаступлении и отдавать бесплатно», — объяснил Юшков.
Логика у подобных заявлений в том, чтобы западные союзники Украины не забывали о том, что страна нуждается в топливе, и относились к этому не как к товару, а как к некой помощи, за которую Киев не должен платить, заключил аналитик.
14 мая российские войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Предположительно, целями ударов оказались склады с боеприпасами и топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).