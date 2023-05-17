Украину заподозрили в желании бесплатно получить от Запада нефть

Аналитик Юшков заявил, что Украина ждет от Запада бесплатной поставки нефти

Говоря о малом запасе топлива, Украина намекает Западу на то, что нефтепродукты должны быть включены в гуманитарную или военную помощь и передаваться стране бесплатно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива. Об этом заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник. По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефти лишь в течение 10-30 дней.

Я думаю, что здесь смысл не в том, что топливо будет заканчиваться, а в том, чтобы акцентировать на этом внимание. Чтобы топливо поступало, в том числе в рамках гуманитарных поставок или военной помощи безвозмездно Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Возможно, они стараются акцентировать на этом внимание. Весь Запад делает ставку на украинское контрнаступление, но оно невозможно без топлива. А Киев говорит, что топлива мало, намекая на то, что и его тоже необходимо считать помощью в контрнаступлении и отдавать бесплатно», — объяснил Юшков.

Логика у подобных заявлений в том, чтобы западные союзники Украины не забывали о том, что страна нуждается в топливе, и относились к этому не как к товару, а как к некой помощи, за которую Киев не должен платить, заключил аналитик.

14 мая российские войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Предположительно, целями ударов оказались склады с боеприпасами и топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

