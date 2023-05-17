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13:18, 17 мая 2023Мир

В Евросоюзе подняли вопрос об опасности украинского зерна для здоровья

Евродепутат Андруэ подняла вопрос об опасности украинского зерна для здоровья

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, намерена ли она ужесточить проверки ввозимого в Евросоюз украинского зерна в свете появившейся информации о санитарных проблемах таких поставок в разных странах ЕС. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращения депутата.

Так, в своем обращении «Финансовые и связанные со здоровьем последствия беспошлинного ввоза зерна из Украины» Андруэ приводит сообщения от разных стран-членов ЕС о том, что полученное ими украинское зерно не соответствует санитарным требованиям Евросоюза.

Будут ли введены более строгие санитарные проверки, принимая во внимание, что, по оценкам Программы ООН по окружающей среде в 2019 году, почти четверть всех средств защиты растений, используемых на Украине, были контрафактными, в апреле 2023 года в Словакии было изъято 1500 тонн пшеницы, содержащей запрещенные в ЕС пестициды, и Венгрия уничтожила более 29 тонн украинской кукурузы, содержащей токсины и ГМО, разрешенные на Украине?

Матильда Андруэ Член Европарламента от Франции

Более того, она спросила Еврокомиссию об имеющихся у нее гарантиях того, что приток дешевого украинского зерна принесет пользу не только розничным торговцам и импортерам.

15 апреля Польша приостановила импорт зерна с Украины. Об этом сообщил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. До этого министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

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Кирилл Садовский
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