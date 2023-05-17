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12:47, 17 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о разрушении завода «Зоря-Машпроект» под Николаевом

RusVesna: ВС России разрушили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом

Кадр: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Вооруженные силы (ВС) России разрушили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом с помощью ракеты «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Научно-производственный комплекс расположен в Ингульском районе и производит газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния», говорится в сообщении.

Ранее стало известно об уничтожении американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К. По словам источника, за счет скорости «Кинжалов» комплекс не успевает сменить позицию после стрельбы или зарядить новые.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Киевская городская военная администрация заявила, что в ночной атаке по городу было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени.

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Алевтина Запольская
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