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09:58, 18 мая 2023Экономика

Крупнейший немецкий банк выплатит компенсацию по иску о содействии Эпштейну

Deutsche Bank выплатит $75 млн для урегулирования иска о содействии Джеффри Эпштейну

Фото: Michael Probst / AP

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank выплатит рекордную компенсацию в 75 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о содействии финансисту Джеффри Эпштейну в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов истцов.

Хотя стороны пошли на мировое соглашение, банк не признал свою ответственность. Организация отказалась от комментариев по урегулированию иска, однако подчеркнула, что потратила более четырех миллиардов евро на улучшение механизма отслеживания финансовых преступлений и «добилась значительного прогресса в устранении ряда прошлых проблем».

По словам адвокатов истцов, Deutsche Bank выплатит крупнейшую в истории компенсацию для урегулирования иска о содействии банка торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Юристы заявили, что мировое соглашение стало результатом более чем десятилетней работы по привлечению Deutsche Bank к ответственности по делу Эпштейна.

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Коллективный иск против банка был подан в прошлом ноябре. Одна из истцов на условиях анонимности заявила, что Deutsche Bank сотрудничал с Эпштейном в течение пяти лет, зная, что деньги с его счетов используются для торговли людьми. По словам женщины, она лично подвергалась сексуальному насилию со стороны Эпштейна, после чего он «продал» ее своим друзьям.

Истец утверждает, что банк проигнорировал «тревожные сигналы» о деятельности Эпштейна, в частности, денежные «возмещения» многим женщинам за сексуальную эксплуатацию. Осенью немецкий банк заявлял, что иск необоснован, и пообещал защищаться в суде.

Как напоминает WSJ, в 2020 году Deutsche Bank уже был оштрафован на 150 миллионов долларов финансовым регулятором штата Нью-Йорк за «неспособность должным образом контролировать свои отношения с осужденным за сексуальные преступления» и другие упущения. Служба обнаружила, что у Эпштейна, связанных с ним лиц и партнеров было более 40 счетов в Deutsche Bank.

Женщины, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны Эпштейна и его подельников, подали иск не только к Deutsche Bank, но и к американскому финансовому конгломерату JPMorgan Chase. С аналогичным обвинением против JPMorgan в суд обратились власти Виргинских островов США, где проживал Эпштейн. Оба дела против JPMorgan еще продолжаются, однако из-за разбирательств организация собирается сместить с должности исполнительного директора банка Джейми Даймона.

Эпштейн открыл счета в JPMorgan в 1998 году, а в Deutsche Bank обратился после того, как JPMorgan отказался от сотрудничества с ним в 2013-м. Оба банка работали с преступником в течение многих лет после того, как в 2008 году он признал себя виновным в организации проституции. Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в тюремной камере, где ожидал суда.

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Софья Ермакова
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