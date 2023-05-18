Тысячелетнюю Библию продали за миллионы долларов

На аукционе Sotheby's продали тысячелетнюю Библию за $38 млн

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 38 миллионов долларов продали Кодекс Сассуна — еврейскую Библию, которой около 1,1 тысячи лет. Об этом сообщил торговый дом в своем Twitter.

Отмечается, что это одна из старейших в мире рукописей, датируемая концом девятого — началом десятого века. Книга названа в честь бывшего владельца — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна. Кодекс содержит 24 книги, разделенные на Тору, Невиим и Кетувим.

Ранее стало известно, что кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, которые он носил во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году, продали за рекордные 2,2 миллиона долларов.