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06:15, 18 мая 2023Ценности

Тысячелетнюю Библию продали за миллионы долларов

На аукционе Sotheby's продали тысячелетнюю Библию за $38 млн

Фото: Nir Elias / Reuters

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 38 миллионов долларов продали Кодекс Сассуна — еврейскую Библию, которой около 1,1 тысячи лет. Об этом сообщил торговый дом в своем Twitter.

Отмечается, что это одна из старейших в мире рукописей, датируемая концом девятого — началом десятого века. Книга названа в честь бывшего владельца — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна. Кодекс содержит 24 книги, разделенные на Тору, Невиим и Кетувим.

Ранее стало известно, что кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, которые он носил во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году, продали за рекордные 2,2 миллиона долларов.

Юлия Мискевич
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