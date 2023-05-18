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19:16, 18 мая 2023Забота о себе

Иммунолог оценил риск заражения птичьим гриппом в Москве

Врач Жемчугов посоветовал не кормить птиц после введения карантина по птичьему гриппу

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Нет оснований для паники из-за введения в некоторых районах Москвы карантина по птичьему гриппу, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Угрозу заражения опасным заболеванием он оценил в беседе с KP.RU.

Специалист подчеркнул, что риск заразиться птичьим гриппом в Москве минимальный, поскольку штамм, который ранее был выявлен у нескольких пациентов в России, не передается от человека к человеку. «Люди могут заразиться, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена. Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом», — сказал Жемчугов.

Тем не менее специалист рекомендовал москвичам соблюдать правила предосторожности, чтобы перестраховаться и свести к минимуму риск контакта с вирусом. Он посоветовал не кормить уток, чаек и других птиц с рук и избегать иных взаимодействий с ними. «Если вы увидите мертвую птицу, ни в коем случае нельзя ее трогать или позволять приближаться к ней своим домашним животным», — предупредил эксперт. Он добавил, что не следует опасаться покупать мясо птицы в магазинах, поскольку вся продукция проходит строгий ветеринарный контроль.

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Ранее стало известно, что в ряде районов Москвы — Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово — объявили карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

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Екатерина Улитина
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