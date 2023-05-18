Мэр Москвы Собянин объявил в 11 районах города карантин из-за птичьего гриппа

В ряде районов Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа. Такое распоряжение, подписанное мэром Сергеем Собяниным, появилось на сайте правительства столицы.

В документ вошли 11 районов города, а именно Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово.

Уточняется, что эпизоотическим очагом является Борисовский пруд. На период карантина в этих районах столицы будут запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Карантин по птичьему гриппу периодически устанавливали на разных городских территориях. К примеру, в январе 2022 года очаг был выявлен в парке Горького в центре Москвы.

6 мая сообщалось, что в удмуртском городе Глазове из-за птичьего гриппа ввели режим повышенной готовности. Там грипп выявили у чаек.

В марте эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми.