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00:23, 6 мая 2023Россия

В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

В удмуртском городе Глазове из-за птичьего гриппа ввели режим повышенной готовности

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В удмуртском городе Глазове и его окрестностях из-за птичьего гриппа ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что грипп нашли у чаек. «Весь Глазов и часть Глазовского района в радиусе пяти километров — деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Лудошур, Лекшур, Порпиево, хутор Березовый — находятся в угрожаемой зоне», — написал он.

Коновалов подчеркнул, что в угрожаемой зоне запрещается ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов, выгульное содержание, продажа птиц, а также выставки и ярмарки, где представлены птицы и животные, и охота (за исключением регулирования численности).

Он уточнил, что карантин по заболеванию может быть снят по истечении 21 дня после проведения всего комплекса мероприятий.

2 марта эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми.

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Юлия Мискевич
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