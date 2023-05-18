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20:02, 18 мая 2023Наука и техника

В России представили складной портативный дрон «Боец-75»

Компания «Связь Спецзащита» представила складной портативный дрон «Боец-75»

Фото: Евгений Вагин /  ТАСС

В России на выставке HeliRussia, проходящей с 18 по 20 мая в Москве, представили складной портативный дрон «Боец-75», использующийся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев.

По его словам, беспилотник вместе с зарядом способен переносить камеру. Собрать изделие можно за пять-десять минут. «Бойцы могут использовать его как отличную замену аппарату DJI Mavic 3. Дрон легко складывается и превращается в маленькую коробочку размером с лист А4, которая помещается в рюкзак», — сказал Зубарев.

По его словам, в зону СВО поставлено около десяти таких дронов.

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Представитель компании рассказал и о показанном на выставке одноразовом ударном FPV-дроне «Боец 40», который также используется в зоне СВО. Зубарев отметил, что беспилотник, полезная нагрузка которого достигает 2,5 килограмма, а дальность полета — около 12 километров, отличает простота обслуживания. «Беспилотники имеют аналоговую и цифровую версии, к которым прилагаются очки, пульт и экран. В таком составе этот комплект уезжает к бойцам в зону спецоперации», — заключил Зубарев.

В мае гендиректор «Обуховского завода» Михаил Подвязников сообщил, что концерн «Алмаз-Антей» планирует выпускать в месяц 2-3 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Добрыня-2» для работы в зоне специальной военной операции.

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Иван Потапов
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