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16:14, 18 мая 2023Экономика

Крупнейший сетевой оператор Великобритании уволит более 50 тысяч сотрудников

Телекоммуникационная компания BT Group уволит до 55 тысяч сотрудников до конца 2030 года

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британская телекоммуникационная компания BT Group объявила о намерении уволить от 40 тысяч до 55 тысяч сотрудников до конца 2030 года. О планах сетевой оператор сообщил в отчете по результатам 2023 финансового года.

В настоящее время штат компании насчитывает около 130 тысяч человек. Сокращения коснутся примерно 42 процентов штата.

Мера позволит уменьшить основные издержки компании. По словам генерального директора компании Филипа Янсена, увольнения начнутся после того, как группа завершит программу развертывания оптоволоконных линий связи и 5G-инфраструктуры, а также начнет активнее использовать в своей работе искусственный интеллект.

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В отчете BT Group также отмечает, что по итогам прошедшего финансового года ее выручка снизилась на один процент по сравнению с результатами 2022 года, составив 20,7 миллиарда фунтов (около 26 миллиардов долларов). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на пять процентов, до 7,9 миллиарда фунтов (9,8 миллиарда долларов).

Начиная с конца 2022 года технологические компании начали массово увольнять персонал для сокращения растущих расходов бизнеса. Так, американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) после увольнения более 11 тысяч человек в ноябре приняла решение продолжить сокращения и уволить 10 тысяч сотрудников, а также закрыть 5 тысяч открытых вакансий.

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Мария Грушко
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