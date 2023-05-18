Ресторанный омбудсмен отреагировал на идею «налога на развлечения» в общепите

Ресторанный омбудсмен Миронов раскритиковал идею «налога на развлечения» в общепите

Законопроект о введении в ресторанах нового сбора в размере одного процента от чека в поддержку участников специальной военной операции (СВО) может стать губительным для части отрасли общепита. Об этом «Ленте.ру» заявил общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«Рестораторы, конечно, такой проект не поддерживают. Вроде бы он направлен не на предпринимателей, а на граждан, которые ходят в рестораны. Но на деле один процент будет взиматься с ресторанов. Каким образом можно будет брать один процент от чека с посетителя? Только через ресторан, технически по-другому это невозможно будет сделать», — сказал эксперт.

Он также добавил, что подобная идея может стать губительной для ряда предприятий общепита.

«По сути, увеличивается налоговая нагрузка на индустрию, а это, к сожалению, поднимет цены, что создаст перекос на рынке. Сейчас очень сложный период, и есть минусовые предприятия, и для них дополнительный один процент будет губительной историей», — считает Миронов.

12 мая депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о подготовке законопроекта о ресторанном сборе в поддержку участников СВО, а также их семей. Он назвал инициативу «своеобразным налогом на развлечения в период военного времени». Политик также заявил, что противники спецоперации окажутся в сложном положении, так как им придется помогать российской армии, если они захотят сходить в ресторан.

17 мая фракция внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Как следует из пояснительной записки, проект закона устанавливает сбор в размере одного процента от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Полученные средства планируется направлять в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Авторы законопроекта утверждают, что сбор не вызовет негативную реакцию со стороны общественности, так как составляет незначительную часть чека, создав при этом «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.

