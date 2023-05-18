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09:26, 18 мая 2023Ценности

Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска»

Певица Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска». Размышлениями на данную тему она поделилась во время записи шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

36-летняя знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди. «Простите все, у кого пышная и большая грудь... Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая», — заявила она.

Кроме того, поп-исполнительница отметила, что во время беременности ее грудь ей не нравилась. «Тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска — и мне это очень нравится!» — добавила артистка.

Ранее Гагарина показала внешность без макияжа. Знаменитость поделилась в соцсетях снимком из бассейна. На размещенном кадре видно, что исполнительница одета в купальник белого цвета, а на ее лице отсутствует макияж.

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Карина Черных
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