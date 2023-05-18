Кадыров сообщил об отправке бойцов подразделения Росгвардии в зону СВО

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке бойцов подразделения Росгвардии в зону спецоперации

Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии (СКО ВНГ) России отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы одного из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии, командование которым осуществляет боевой офицер Магомед Тушаев, выдвинулись в Донбасс и на Украину, чтобы присоединиться к однополчанам, неделю назад сменившим сослуживцев на боевом посту. Об отправке бойцов этого подразделения в зону спецоперации Кадыров сообщал 11 мая.

«Наши воины хорошо подготовлены. Большинство из них закалены в сражениях с международным терроризмом на территории Чеченской Республики», — заявил Кадыров, уточнив, что часть бойцов уже участвовали в специальных мероприятиях в зоне СВО.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором пригласил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в чеченские подразделения. Он отметил, что они знакомы с местными командирами, в частности, с лидером «Ахмата» Апти Алаудиновым, а также с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.