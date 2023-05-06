Глава Чечни Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram, на котором пригласил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в чеченские подразделения.

«В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность», — заявил он, пообещав, что в случае согласия остаться бойцам создадут лучшие условия.

Кадыров отметил, что они знакомы с местными командирами, в частности с лидером «Ахмата» Алти Алаудиновым, а также с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. «Можете с ними связаться — любая группа, количество не имеет значения. Мы создадим для вас лучшие условия», — подчеркнул глава республики.

Также Кадыров выразил уверенность, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» возьмут Артемовск (украинское название — Бахмут) под контроль в ближайшее время. Он добавил, что бойцы готовы выдвигаться в город и ждут соответствующего приказа.