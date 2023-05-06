Кадыров заявил об уверенности во взятии под контроль Артемовска

Кадыров: подразделения чеченских войск возьмут под контроль Артемовск в ближайшее время

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» возьмут Артемовск (украинское название — Бахмут) в ближайшее время, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что бойцы готовы выдвигаться в город и ждут соответствующего приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону боевых действий на территории Украины.

«Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны России, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы», — заявил он.