Власти Крыма заявили о подрыве на железной дороге

Глава парламента Крыма Константинов заявил о подрыве железной дороги посторонними лицами

Подрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошел при вмешательстве посторонних лиц. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас на месте происшествия работают представители силовых структур. «Подождем официальной информации», — заключил Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся. По его словам, заключение о причинах ЧП даст управление ФСБ.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате взрыва с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда, пять из них перевернулись.