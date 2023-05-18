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11:34, 18 мая 2023Россия

Власти Крыма заявили о подрыве на железной дороге

Глава парламента Крыма Константинов заявил о подрыве железной дороги посторонними лицами

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Подрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошел при вмешательстве посторонних лиц. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас на месте происшествия работают представители силовых структур. «Подождем официальной информации», — заключил Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне СимферопольСевастополь уже ведутся. По его словам, заключение о причинах ЧП даст управление ФСБ.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате взрыва с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда, пять из них перевернулись.

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Константин Лысяков
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