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02:09, 18 мая 2023Наука и техника

Россиян предупредили об опасности при общении в мессенджерах

Эксперт Степанов: при общении в мессенджерах не стоит отправлять данные документов

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Во время общения в мессенджерах не стоит отправлять другому человеку данные документов (паспорт, права, свидетельства), а также личные фотографии. Об опасности подобных действий в соцсетях россиян предупредил эксперт Валерий Степанов в интервью «Прайм».

«Фундаментом спокойствия во время общения в социальных сетях и мессенджерах будет ответственное отношение к своим персональным данным», — предупредил он.

Также Степанов посоветовал использовать в интернет-общении свое имя, но не указывать ФИО полностью. Пересылать нежелательно и фото документов, данные банковских карт и платежных сервисов.

Кроме того, не стоит уповать на то, что пересылаемая информация «исчезнет». В наиболее популярных на текущий момент мессенджерах в России переписка сохраняется на сервисах бессрочно, заключил эксперт.

Ранее эксперт Денис Кусков перечислил способы, которые позволят защитить персональные данные в случае потери смартфона. Специалист посоветовал установить пароль не только на сам телефон, но и на сим-карту.

Аналитик также отметил, что владельцам смартфонов следует поставить у себя программы, позволяющие определить местонахождение устройства. Используя такие программы, человек может удаленно отключить гаджет, если тот находится в разблокированном виде.

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Марина Совина
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