Российский заповедник показал видео с редким моржом

В Кандалакшском заповеднике сообщили о возвращении редкого атлантического моржа

В Кандалакшский природный заповедник в Карелии начали возвращаться редкие атлантические моржи. Информация об этом появилась в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

Встреча с моржом состоялась еще 9 мая — его заметил инспектор Василий Вощиков. 15 мая сотрудники заповедника показали видео с млекопитающим.

В заповеднике объяснили, что морж исчез из региона из-за зверобойного промысла в Белом море.

«Много лет назад в Кандалакшском заливе был развит зверобойный промысел. И случилось так, что морж атлантический в последние десятилетия здесь практически не появлялся. Теперь охота на морских млекопитающих запрещена, и моржи стали возвращаться», — говорится в публикации.

Там добавили, что в 2022 году моржа сняли на видео в районе Монастырского наволока в черте города Кандалакша.

Ранее сообщалось, что в лесу в Ульяновской области обнаружили следы редкого медведя, занесенного в Красную книгу региона. Их заметили на проселочной дороге на территории Налейкинского участкового лесничества. Из-за уничтожения лесов и охоты бурые медведи практически исчезли с территории нынешней Ульяновской области в начале ХХ века. Сегодня они изредка встречаются в Инзенском и Сурском районах Ульяновской области.

