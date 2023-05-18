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12:20, 18 мая 2023Экономика

Таксисты пожаловались на резкое подорожание ОСАГО

Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента на подорожание ОСАГО

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента (АП) на резкое подорожание полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на автомобили такси и попросил принять меры. Об этом узнали «Ведомости».

АП перенаправила письмо в Центробанк и Минфин. В письме ассоциации отмечено, что стоимость страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тысяч рублей. Доход перевозчиков до вычета налогов в небольших городах в 2021 году составлял 36 тысяч рублей в месяц, следует из данных Аналитического центра при правительстве. Если откладывать из этой суммы не менее 13 тысяч рублей на ОСАГО, то легальные перевозки «не имеют экономического смысла», заявили авторы письма.

Исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская указала, что в последние годы многие перевозчики ушли из легального сегмента, так как страховщики отказывались заключать с ними договоры ОСАГО. При этом с 1 сентября в силу вступают правила, по которым при отсутствии страховки могут аннулировать действующее разрешение такси, напомнила она.

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Цены на ОСАГО за последний год выросли вдвое — у некоторых компаний они составляют 60-80 тысяч рублей в год на автомобиль среднего класса, заявил основатель компании «Таксити» Феликс Маргарян. Рост тарифа вдвое подтвердил основатель ставропольского такси «Престиж» Александр Деренко. По его словам, средняя цена полиса теперь составляет 37 тысяч рублей в год. Кроме того, за последний год страховщики в полтора раза чаще стали отказывать в оформлении полисов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что жалобы на проблемы с оформлением полиса ОСАГО для такси «носят единичный характер». В ЦБ также заявили, что не отмечали массовых отказов в заключении договоров страхования для такси.

Цены растут, так как такси — это высокорисковый сегмент, объяснил начальник отдела методологии по ОСАГО «Росгосстраха» Егор Светлов. Таксисты попадают в аварии в 7,4 раза чаще, чем обычные водители. Убыточность по страхованию легковых такси многократно выше убыточности обычного легкового сегмента, добавил представитель Минфина.

Директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Роман Лободин считает, что для снижения стоимости полисов нужно снизить число аварий такси — через контроль водителей, их обучение и проверки. При этом руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус заявил, что ситуацию поможет исправить введение госсубсидий на ОСАГО для такси.

С 13 сентября в России был расширен коридор базового тарифа ОСАГО на 26 процентов вверх и вниз. ЦБ сообщал, что благодаря снижению минимального тарифа страховые компании смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Однако страховщики, скорее всего, будут пользоваться только возможностью продавать продукты дороже, предупреждал ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Софья Ермакова
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