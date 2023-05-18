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16:09, 18 мая 2023Культура

Рэйчел Вайс впервые рассказала о пережитом выкидыше

Актриса Рэйчел Вайс впервые рассказала о том, как пережила выкидыш

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Английская актриса Рэйчел Вайс впервые рассказала о том, как пережила выкидыш. Об этом она сообщила в одном из интервью, передает Independent.

Артистка призналась, что была удивлена негативной реакцией некоторых зрителей на сцены в сериале «Связанные насмерть», где сыграла сразу двух сестер-близнецов, работающих гинекологами. Ранее создателей проекта обвинили в съемках излишне драматичных и реалистичных сцен с выкидышами.

«Я просто рассказывала эту историю о женском опыте, и мне не казалось, что это было преувеличено или чрезмерно драматизировано. У женщин были выкидыши, у меня был выкидыш. Внезапно видишь кровь, вытекающую из твоего тела, все это просто часть женского опыта жизни», — рассказала актриса.

Вайс, воспитывающая 16-летнего сына, не стала уточнять, когда именно пережила случившееся. «Я думаю, общество не привыкло видеть такой опыт в кино. Так что, возможно, это открывает какие-то новые горизонты в нашем шоу», — добавила артистка.

В апреле бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала, что ее заставили сделать аборт, когда она была участницей коллектива.

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Анастасия Астахова
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