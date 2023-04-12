Бывшая участница The Pussycat Dolls рассказала о принуждении к аборту

Бывшая участница The Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала, что ее заставили сделать аборт

Бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала, что ее заставили сделать аборт, когда она являлась участницей коллектива. Об этом сообщает Page Six.

По словам Джонс, ее заставили прервать беременность, чтобы остаться в составе женской группы. «Мне сказали избавиться от него», — заявила исполнительница. На вопрос, кто именно якобы подтолкнул ее к аборту, Джонс ответила: «Сильные мира сего».

Артистка призналась, что поддалась давлению, потому что чувствовала, что находится на пике своей карьеры и «на самом деле не хочет терять работу». Она также отметила, что если участницы группы хотели забеременеть, то их увольняли.

Джонс указала на то, что у большинства бывших членов группы нет детей, намекая на то, что они тоже, возможно, подвергались «давлению и принудительным абортам».

В 2018 году герлз-бэнд Pussycat Dolls подал в суд на владельца издания Daily Mail за статью о том, что участниц группы принуждали к проституции.