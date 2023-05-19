Австралия добавила 21 организацию и троих граждан России в список санкций

Австралия добавила в санкционный список 21 организацию и троих граждан России

Австралия расширила антироссийские санкции, теперь в черных списках еще 21 российская организация и трое граждан страны. Расширенный список опубликован на сайте австралийского правительства.

Меры ввели против помощника президента России Максима Орешкина, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК Роснефть» и банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также против Уральского банка реконструкции и развития.

Ранее очередные санкции против России также ввели власти Великобритании. В обновленную версию санкционного списка Великобритании попали 24 компании и физических лица, связанные с российскими транспортными операциями.