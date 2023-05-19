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10:35, 19 мая 2023Экономика

Великобритания ввела санкции против связанных с Россией транспортных компаний

Лондон ввел санкции в отношении 24 компаний и физлиц, связанных с российским транспортом

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

В обновленную версию санкционного списка Великобритании попали 24 компании и физических лица, связанные с российскими транспортными операциями. В том числе меры введены против «Государственного зернового оператора» и его главы Никиты Бусела. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Также Лондон установил ограничения в отношении шести крупных судоходных компаний, которые могут быть связаны с Россией. В их число входит Sun Ship Management, которая, предположительно, имеет отношение к крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот». Все они подозреваются в помощи в обходе санкций против России.

В общей сложности список пополнили 86 физических и юридических лиц из России, связанных с российской энергетикой, металлургией, оборонным и финансовым секторами.

До этого высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что страны G7 намерены усиливать давление на Россию с той же интенсивностью, что и в 2022 году. Он пообещал, что Москва столкнется с новыми санкциями в процессе саммит «Большой семерки» в Японии.

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Платон Щукин
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