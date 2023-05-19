Британия ввела санкции против советов директоров «Транснефти» и «Газпром нефти»

Британия ввела санкции против членов советов директоров «Транснефти» и «Газпром нефти»

В обновленный санкционный список Великобритании попали пять членов совета директоров «Транснефти» и 13 членов совета директоров «Газпром нефти», следует из пресс-релиза правительства.

Кроме того, британские власти ввели санкции против дубайской Sun Ship Management, подразделения российской судоходной компании «Совкомфлот», которая уже находится под санкциями Великобритании, Канады и США. Ранее европейские дипломаты заявляли газете Politico, что фирма из ОАЭ подозревается в оказании помощи России в обходе ограничений на экспорт нефти. Компания получила во владение флот российских танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций в отношении российских компаний.

Всего новый пакет санкций коснулся 86 физических и юридических лиц, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами российской экономики.

«Мы будем продолжать усиливать это давление и пресекать все возникающие формы обхода [санкций], пока Украина не победит и не будет обеспечен мир», — заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли.

Вместе с санкциями в отношении физических лиц и компаний Великобритания ввела эмбарго на поставки металлов из России, включая алюминий, никель и медь.