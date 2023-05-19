Известный продюсер назвал условие возвращения покинувших Россию артистов

Продюсер Бардаш: покинувшие Россию артисты смогут вернуться, если перевоспитаются

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш в эфире телеканала «360» назвал условие, при котором в Россию смогут вернуться покинувшие страну артисты.

По словам музыканта, исполнители будут приняты российской аудиторией, если «перевоспитаются и осознают, что происходит». Бардаш подчеркнул, что видеообращения с извинениями будет недостаточно, так как речь идет «о более глубокой работе».

«Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома», — добавил известный продюсер.

В качестве «реабилитации» для вернувшихся артистов музыкант предложил посещение Донбасса: «Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми».

Юрий Бардаш — украинский продюсер, хореограф и певец, экс-участник группы «Грибы». В июле 2022 года был вынужден переехать в Россию после угроз из-за трека «Позиция», в котором он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского и обвинил Киев в попытках украинизации Донбасса.

Ранее стали известны продолжающие работать в России украинские артисты.