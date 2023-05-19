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09:26, 19 мая 2023Спорт

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил рекорд по числу сейвов в матче плей-офф НХЛ

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом матче финала Восточной конференции «Флорида» в овертайме обыграла «Каролина Харрикейнс» со счетом 3:2. Бобровский отразил 61 из 63 бросков по воротам. Он побил клубный рекорд по числу сейвов, который принадлежал Джону Ванбисбруку (55 сейвов) и был установлен в 1996 году.

Кроме того, Бобровский, который был признан второй звездой матча, стал третьим голкипером в истории НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это удавалось Юусе Саросу в 2021-м и Кертису Джозефу в 1993-м.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего 34-летний российский голкипер провел в текущем сезоне лиги 66 встреч.

Дарья Коршунова
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