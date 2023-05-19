Глав банков США предупредили о катастрофических последствиях дефолта

Глава Минфина США Йеллен предупредила глав банков о катастрофических последствиях дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен провела встречу с руководством более чем 20 американских банков и обсудила с ними угрозу дефолта. Ее слова приводит ТАСС.

На встрече Йеллен предупредила глав банков о катастрофических последствиях возможного дефолта. Отмечается, что «она обсудила срочную необходимость решения Конгрессом вопроса о потолке госдолга». Глава Минфина отметила, что невозможность повысить показатель или приостановить его действия грозит плачевными результатами для экономики и бизнеса США.

Министр подтвердила, что «банковская система США устойчива и стабильна, по-прежнему обладает достаточным капиталом и ликвидностью». По ее словам, ведомство «продолжает внимательно следить за ситуацией в банковском секторе».

Ранее Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта в США. По ее мнению, это может произойти 1 июня. До этого министр предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.