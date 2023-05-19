Бывший дом Кейт Мосс решили продать в США

New York Post: бывший дом Кейт Мосс в Нью-Йорке выставили на продажу

Бывший дом британской супермодели Кейт Мосс выставили на продажу в США. Об этом сообщает New York Post.

За кирпичный дом в Нью-Йорке в районе Вест-Виллидж, в котором звезда проживала, когда встречалась с актером Джонни Деппом, а также за расположенный рядом кирпичный таунхаус решили попросить 15,5 миллиона долларов (около 1,24 миллиарда рублей). Сама модель проживала там в период с 1994 по 1998 годы.

Бывший дом Мосс был построен в 1826 году. Интерьер объекта изобилует необычными деталями. Среди его особенностей — наличие высоких потолков, лепнины из красного дерева, нескольких дровяных каминов, больших окон необычной формы, паркета на полу, а также видовой террасы на крыше. Стены облицованы кирпичом, однако часть из них выкрашена в белый цвет. При этом многие предметы интерьера выполнены из дерева.

В мае стало известно, что американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс. Звезда сериала «Секс в большом городе» выставила недвижимость в аренду на период с июня по сентябрь за 95 тысяч долларов.