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22:44, 19 мая 2023Забота о себе

Врач назвала способы натренировать интимные мышцы

Акушер-гинеколог Палкина посоветовала женщинам и мужчинам выполнять упражнения Кегеля

Фото: Igor Starkov / Unsplash

Женщинам и мужчинам следует выполнять упражнения Кегеля, чтобы натренировать интимные мышцы, советует акушер-гинеколог медицинской компании «ЛабКвест»+«Q-Клиника» Ольга Палкина. Врач назвала «Ленте.ру» этот способ улучшения интимной жизни и состояния здоровья.

Гинеколог Арнольд Кегель придумал упражнения для лечения недержания мочи и профилактики выпадения тазовых органов еще в середине XX века, рассказала Палкина. С тех пор немного усовершенствованные упражнения с успехом применяют в гинекологии.

Под термином «тренинг интимных мышц» понимают вариации упражнений Кегеля, продолжила врач. Существуют разные приспособления для улучшения их качества. Это и вагинальные шарики различного веса, всевозможные тренажеры Кегеля, позволяющие оценить качество тренировки с помощью дисплея с информацией о работе мышц таза.

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Упражнения Кегеля выглядят следующим образом: мышцы тазового дна нужно напрягать, словно необходимо остановить мочеиспускание, а затем его возобновить. При этом мышцы брюшной пресса не должны работать. Палкина посоветовала испробовать упражнение во время похода в туалет, чтобы понять ощущения.

Упражнения можно делать по две-три минуты несколько раз в день, постепенно увеличивая частоту занятий, говорит акушер-гинеколог. Для их выполнения не требуется спортзал, покупка специальных приспособлений или особая подготовка, упражнения можно делать в любом месте и в удобное время.

Вопреки распространенному мнению снижение тонуса мышц тазового дна — не только женская, но и мужская проблема, из-за которой могут появиться заболевания органов малого таза. Так что упражнения нужно выполнять и мужчинам

Ольга Палкинаакушер-гинеколог

Упражнения Кегеля применяют не только для профилактики недержания мочи, но и для предотвращения застоя крови в малом тазу, которое может увеличить риск развития разных заболеваний, в том числе простатита. Гимнастика уменьшить отек предстательной железы, нормализовать мочеиспускание и сократить болевые ощущения. Регулярные занятия улучшат кровообращение в органах малого таза, что повысит их активность и в интимной сфере, добавила Палкина.

Стоит понимать, что упражнения не могут полностью вылечить выпадение или ощущение половых органов, или полностью избавить от недержания мочи. Для этого потребуется хирургическое лечение. Однако модификации упражнений Кегеля помогут заниматься профилактикой несостоятельности мышц такового дна и коррекцией легкой степени опущения половых органов, заключила врач.

Ранее акушер-гинеколог Сюзанна Григорян назвала веские причины отказа от секса. Среди прочего она посоветовала отказаться от интимной близости после родов.

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Вера Владзиевская
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