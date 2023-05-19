Путин встретился с Кадыровым

Песков сообщил, что Путин 19 мая встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 мая, встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Путин 19 мая провел заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. «По завершении главного сегодняшнего мероприятия была сделана фотография в формате "семерки"», — рассказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, президент еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе, где проведет отдельные встречи с главами регионов. Песков не сообщил, с кем конкретно встретится президент.

16 мая Путин по видеосвязи поговорил с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым. До этого президент беседовал с главой Тюменской области Александром Моором.