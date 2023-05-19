Муж Алеси Кафельниковой отреагировал на слова ее матери о жестокости в семье

Муж модели Алеси Кафельниковой Георгий Петришин заявил, что у ее матери проблемы

Муж российской модели Алеси Кафельниковой, предприниматель Георгий Петришин отреагировал на слова ее матери Марии Тишковой о жестокости в семье. Размышлениями на данную тему он поделился с журналисткой Надеждой Стрелец в ее Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что его супруга очень волнуется за родительницу после ее высказываний. «Но не из-за общественного мнения, а потому что у человека проблемы. Не хочется выносить сор из избы и говорить о них — вопрос ментального здоровья всегда очень болезненный», — заявил он.

При этом бизнесмен не отрицает, что в семье, как и в любой другой, есть проблемы. «Мы любим друг друга и маму тоже. Переживаем за нее и надеемся, что все будет хорошо», — отметил он.

Ранее мать Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери. По ее словам, Петришин постоянно устраивает супруге скандалы, записывает на нее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям. «Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — заявила она.

Позже сама Кафельникова ответила на обвинения матери, разместив в соцсетях снимок, на котором она запечатлена вместе с Петришиным. «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — подписала манекенщица фото.