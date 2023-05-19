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18:56, 19 мая 2023Моя страна

В Казани открылась посвященная рассказу Толстого «После бала» выставка

В Казани открылась посвященная рассказу Льва Толстого «После бала» экспозиция

Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого

В Казани открылась новая выставка, посвященная рассказу писателя Льва Толстого «После бала». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция под названием «"После бала" Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа» будет проходить в филиале Национального музея Республики Татарстан до 9 июля. Отмечается, что на ней представлены черновые рукописи произведения, архивные фотографии и книжные издания разных лет с публикацией рассказа.

«Примечательно, что именно в Казани случились события, которые вдохновили Толстого на написание этого произведения», — рассказали в пресс-службе учреждения. Сюжет рассказа основан на событиях, произошедших в Казани с братом Толстого Сергеем Николаевичем, который был влюблен в дочь военачальника Андрея Корейша Варвару Андреевну.

Ранее сообщалось, что в Башкирии к Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня».

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Майя Пономаренко
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