В Казани открылась посвященная рассказу Толстого «После бала» выставка

В Казани открылась посвященная рассказу Льва Толстого «После бала» экспозиция

В Казани открылась новая выставка, посвященная рассказу писателя Льва Толстого «После бала». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция под названием «"После бала" Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа» будет проходить в филиале Национального музея Республики Татарстан до 9 июля. Отмечается, что на ней представлены черновые рукописи произведения, архивные фотографии и книжные издания разных лет с публикацией рассказа.

«Примечательно, что именно в Казани случились события, которые вдохновили Толстого на написание этого произведения», — рассказали в пресс-службе учреждения. Сюжет рассказа основан на событиях, произошедших в Казани с братом Толстого Сергеем Николаевичем, который был влюблен в дочь военачальника Андрея Корейша Варвару Андреевну.

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