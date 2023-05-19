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10:08, 19 мая 2023Спорт

Стали известны подробности восстановления Костомарова

ТАСС: Роман Костомаров останется в реанимационной палате и продолжит тренироваться

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Подробности восстановления спортсмена стали известны ТАСС.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время», — рассказал источник агентства. Он добавил, что настроение у Костомарова нормальное, но пока спортсмен останется в реанимационной палате.

Ранее стало известно, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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