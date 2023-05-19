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08:52, 19 мая 2023Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили об ударе по промышленному предприятию

Власти Кривого Рога сообщили об ударе по частному промышленному предприятию

Фото: Marko Djurica / Reuters

В результате ночного удара в Кривом Роге было повреждено частное промышленное предприятие. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — заявил глава администрации.

Кроме того, в результате атаки загорелись несколько зданий, пожарные продолжают бороться с огнем, добавил Лысак.

Ночью 19 мая стало известно о взрывах в пяти областях Украины — Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской. Сигнал воздушной тревоги звучал почти во всех регионах страны.

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Алевтина Запольская
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