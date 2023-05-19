На Украине сообщили о взрывах в трех областях

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Хмельницкой, Киевской и Черниговской областях Украины

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Хмельницкой, Киевской и Черниговской областях Украины.

По информации местных пабликов, в Киевской области работают системы противовоздушной обороны.

Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

По ее данным, не затронутыми тревогой остаются четыре области на западе страны, а именно Львовская, Закарпатская, Черновецкая и Ивано-Франковская.

Накануне днем в Харькове раздались взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога. В ночь на четверг, 18 мая, в Харькове и Харьковской области также произошла серия взрывов. В регионе были слышны предупредительные сигналы.

