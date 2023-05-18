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15:28, 18 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

Klymenko Time: в Харькове произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области действовала 31 минуту.

Кроме того, глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram призвал жителей города и региона оставаться в укрытиях.

В ночь на четверг, 18 мая, в Харькове и Харьковской области произошла серия взрывов. В регионе были слышны предупредительные сигналы. Вечером в понедельник, 17 мая, сообщалось в взрывах в Одессе, объявлялась воздушная тревога. 14 мая стало известно, что российские войска нанесли по территории Украины массированный удар. В частности, ракетные удары были нанесены по объектам в Харькове.

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Кристина Есикова
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