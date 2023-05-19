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22:46, 19 мая 2023Спорт

В ЦСКА высказались об обвинениях в манипуляции со ставками в адрес игрока клуба

В ЦСКА заявили, что обвинения в манипуляции со ставками в адрес Мойзеса похожи на вброс
Мойзес

Мойзес. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об обвинениях в манипуляции со ставками, предъявленных игроку клуба Мойзесу в Бразилии. Слова функционера приводит Sport24.

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», — заявил Брейдо.

Ранее 19 мая издание O Globo сообщило, что защитник, права на которого принадлежат «Интернасьоналу», стал фигурантом дела о махинациях с результатами в Бразилии. Один из эпизодов произошел в сезоне-2021/2022 во время игры против «Сан‑Паулу». По условиям соглашения, Мойзес должен был заработать желтую карточку по ходу встречи и действительно получил предупреждение за споры с арбитром во втором тайме.

28-летний Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды с 2022 года. Ранее на протяжении двух лет он играл за «Интернасьонал».

Ксения Курашкина
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