Зять Боярского назвал неприятное свойство Москвы

Актер Максим Матвеев назвал Москву забирающим очень много нервов городом

Российский актер Максим Матвеев заявил, что Москва «забирает очень много нервов». Неприятное свойство столицы звезда сериала «Триггер» назвал в интервью для YouTube-канала Иды Галич «Есть вопросики».

Актер признался, что до определенного момента любил гулять по Москве, однако сейчас совсем не уделяет этому время. «Я приезжаю сюда, и сразу Москва собирает очень много дел. Значит, надо сделать то, потом поехать туда, потом там встретиться, потом съездить туда. Москва очень в этом смысле напряженная. Наверное, я отсюда поэтому сбежал. Она забирает очень много времени и очень много нервов. Я понял, что можно работать и не живя в ней», — поделился мнением Матвеев.

Зять актера Михаила Боярского сообщил, что в последнее время часто ездит из Москвы в Петербург, так как переехал туда. «Я не москвич ныне, хотя прописан тут», — отметил он. По словам актера, переезд в другой город произошел «по семейным обстоятельствам». Он добавил, что в Петербурге до нужных мест добираться гораздо ближе, чем в Москве, где на дорогу можно потратить полдня. Кроме того, петербургский климат не смущает звезду — он родился в городе Светлом Калининградской области, где стоит такая же ветреная и дождливая погода.

В мае режиссер Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Глава «Мосфильма» также отметил, что жители столицы в вопросе вождения непредсказуемы и не отличаются дисциплинированностью.