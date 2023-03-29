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19:57, 29 марта 2023Среда обитания

Шахназаров назвал особенность характера москвичей

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что считает москвичей импульсивными

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский режиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Соответствующую особенность характера жителей столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

«Москвичи импульсивные, водят машины непредсказуемо, по езде точно недисциплинированны», — убежден Шахназаров. При этом режиссер добавил, что у него имеется претензия относительно слишком сильного сужения некоторых дорог в столице. «Благоустройство — это хорошо, но как водителю мне кажется, что кое-где переборщили», — признался он.

В остальном, заявил Шахназаров, ему в Москве всего хватает. По его мнению, по сравнению с советским временем и 90-ми годами город изменился к лучшему, стал очень живым и превратился «в одну из самых впечатляющих столиц мира» — чище Парижа или Нью-Йорка. В качестве любимого места для прогулок режиссер выделил переулки Остоженки и Красную площадь, а лучшим районом столицы назвал Арбат, где в данный момент проживает.

В ноябре 2022 года музыкант Максим Леонидов признался, что ему кажется раздражающей привычка москвичей спешить. Он добавил, что ему больше всего нравятся спокойные локации города, в которых он чувствует себя хорошо: бульвары, тихие арбатские переулки и улицы.

Полина Кислицына
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