Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей

Музыкант Максим Леонидов назвал раздражающей привычку москвичей спешить

Российский музыкант Максим Леонидов, известный как участник советской рок-группы «Секрет», рассказал о минусах Москвы и ее жителей. Артист назвал привычку людей из столицы спешить раздражающей, передает «Москвич Mag».

«То, что раздражает в Москве — торжественность и вечная спешка москвичей. Все все время куда-то бегут», — заявил Леонидов. Музыкант добавил, что ему больше всего нравятся спокойные локации города: бульвары, тихие арбатские переулки и улицы. «Там мне уютно, и я чувствую себя хорошо», — пояснил он.

Леонидов также отметил положительные качества москвичей. Многих жителей столицы он считает эталоном интеллигентного человека. Помимо друзей, родившегося в Санкт-Петербурге музыканта с Москвой связывает большое количество театральных работ.

В октябре актриса Лукерья Ильяшенко сравнила москвичей с петербуржцами. По словам звезды сериала «Сладкая жизнь», разница заключается в написании слова, в остальном жители в обоих городах практически одинаковые — есть как хорошие, так и плохие.