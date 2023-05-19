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08:59, 19 мая 2023Наука и техника

Найден новый подход для замедления старения мышц

Aging Cell: у африканских рыб обнаружили механизм обращения старения мышц вспять

Фото: Karel Zahradka / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Мельбурнского университета и ARMI нашли новый потенциальный подход для замедления и обращения вспять старения мышц. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Cell.

В ходе исследования авторы рассмотрели модель африканской рыбки Нотобранх Фурцера (Nothobranchius furzeri), которую недавно начали использовать для изучения старения. Все дело в жизненном цикле рыбы: у нее самая короткая продолжительность жизни из всех видов позвоночных, которых можно разводить в неволе. Процесс старения этих животных включает те же характеристики, что и у людей, — рак печени и половых желез, снижение регенеративной способности конечностей (плавника), уменьшение количества копий митохондриальной ДНК и снижение ее функции, а также сокращение длины теломер.

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Авторы подробно проанализировали скелетные мышцы на клеточном и молекулярном уровне молодых и старых Нотобранх Фурцера. Они обнаружили много общих деталей с саркопенией (возрастное истощение мышц) у людей и других млекопитающих. Выяснилось, что метаболические признаки старения у рыбок изменяются на поздней стадии жизни, достигая затем омоложения. Вероятно, у очень старых животных могут быть механизмы, которые предотвращают дальнейшее ухудшение состояния скелетных мышц, а при воздействии на них могут появиться новые способы увеличения продолжительности жизни.

Исследователи отмечают, что поздний период жизни, на котором наблюдалось улучшение состояния мышц, совпадал также со снижением показателей смертности. По их мнению, сконцентрировать внимание следует именно на здоровье мышц, поскольку это может быть ключевым фактором, способствующим продлению жизни у старых особей.

Чтобы лучше определить механизмы этого явления, специалисты рассмотрели метаболизм рыбы на разных стадиях старения. Ученые заметили, что основную роль в омоложении мышц старых особей играл липидный обмен. Предполагается, что с помощью препаратов, регулирующих образование определенных липидов, можно добиться искусственного омоложения стареющих мышц.

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Елена Апазиди
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