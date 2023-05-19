Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 19 мая 2023Россия

Под Москвой 14-летний подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки

В Наро-Фоминске подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки, его спасли врачи

Изображение: Министерство здравоохранения Московской области

В подмосковном Наро-Фоминске 14-летний подросток во время прогулки с друзьями в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки, его спасли врачи. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве разъяснили, что школьника с необычной травмой привезли в Наро-Фоминскую больницу: в его ягодицы врезался ржавый штык от винтовки. Ранение оказалось серьезным: штык проник в мягкие ткани более чем на 15 сантиметров и мог повредить внутренние органы.

Было принято решение об экстренной операции. Хирурги под общим наркозом достали холодное оружие. Операция прошла успешно, после непродолжительного послеоперационного периода подростка выписали из больницы.

3 мая сообщалось, что житель Подмосковья захотел показать трюк и попал в больницу с раной промежности. Выяснилось, что россиянин случайно сел на штык-нож времен Великой Отечественной войны. Острие оружия вошло в его тело на 30 сантиметров. Пострадавшего прооперировали в Можайской городской больнице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Россия поставила рекорд по закупкам нержавейки за рубежом
Гоар Аветисян показала грудь после новостей о некрозе из-за пластики
Стало известно местонахождение Филиппа Киркорова
Создатели GTA предсказали выход новых консолей
Спецпредставитель Китая обсудит кризис на Украине с ЕС
Россиянам назвали главные альтернативы летнему отдыху в Сочи
Грузинская оппозиция решила встретить акцией протеста первый самолет из России
В ЕС назвали условие потери поддержки Украины со стороны США
В Госдуме рассказали об уезжающих в зону СВО втайне от жен россиянах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.