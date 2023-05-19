Под Москвой 14-летний подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки

В Наро-Фоминске подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки, его спасли врачи

В подмосковном Наро-Фоминске 14-летний подросток во время прогулки с друзьями в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки, его спасли врачи. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве разъяснили, что школьника с необычной травмой привезли в Наро-Фоминскую больницу: в его ягодицы врезался ржавый штык от винтовки. Ранение оказалось серьезным: штык проник в мягкие ткани более чем на 15 сантиметров и мог повредить внутренние органы.

Было принято решение об экстренной операции. Хирурги под общим наркозом достали холодное оружие. Операция прошла успешно, после непродолжительного послеоперационного периода подростка выписали из больницы.

3 мая сообщалось, что житель Подмосковья захотел показать трюк и попал в больницу с раной промежности. Выяснилось, что россиянин случайно сел на штык-нож времен Великой Отечественной войны. Острие оружия вошло в его тело на 30 сантиметров. Пострадавшего прооперировали в Можайской городской больнице.